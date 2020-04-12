97 kişi daha yaşamını yitirdi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 97 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan 4 bin 789 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 97 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 4 bin 789 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüs nedeniyle bin 198 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 56 bin 956 oldu.
Bakan Koca ayrıca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!''
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