Koruma polisine şemsiye taşıttığı görüntüler tartışılmıştı: Kaymakamdan açıklama

Erzincan Tercan'ın kurtuluş günü sebebi ile yapılan etkinliklere katılan Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman devletin tahsis ettiği koruma polisine şemsiye taşıttığı anlar oldukça tartışıldı.

Duman konuya ilişkin "Durumu fark ettiğim an şemsiyeyi alarak kendim taşıdım" dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Duman şunları söyledi: “Yağmurlu bir anın görüntüsü üzerinden oluşan hassasiyeti anlıyorum. Paylaşılan video programın bir kesitine ilişkin olmakla beraber durumu fark ettiğim an şemsiyeyi alarak kendim taşımış olsam da görüntünün oluşturduğu izlenimin sorumluluğunu üzerimde görüyorum. Kamuoyunu meşgul etmiş olmaktan duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim.”

Geçtiğimiz hafta Cuma günü benzeri bir olay Karabük'te yaşanmıştı. Yenice kaymakamının koruma polisinin, cami çıkışında elinde kerata ve ayakkabı ile beklediği anlar sosyal medyada gündem olmuştu.