İlk kez oy kullanacak gençlerin tercihi belli oldu

PİAR Araştırma tarafından 9-12 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmada, 2028 genel seçimlerinde ilk kez sandığa gidecek olan 15-20 yaş aralığındaki 1180 katılımcıya “Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Araştırma CATI (bilgisayar destekli telefon anketi) yöntemiyle yapıldı. Hata payının ± yüzde 2,85 olduğu belirtildi. Kararsız seçmenlerin dağıtıldığı sonuçlara göre genç seçmenin eğilimi dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

CHP AÇIK ARA ÖNDE

Halktv.com.tr'nin aktardığı ankete göre ilk kez oy kullanacak gençlerde CHP yüzde 38,4 ile ilk sırada yer aldı. AKP yüzde 24,6 ile ikinci sırada bulunurken, Zafer Partisi yüzde 11,5 ile üçüncü sırada konumlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) oy oranı yüzde 7,2 olarak ölçülürken, DEM Parti yüzde 6,8, İYİ Parti yüzde 6,0 oranında destek gördü.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 2,1 seviyesinde kalırken, “Diğer” partilerin toplamı yüzde 3,4 olarak kaydedildi.

EN BEĞENİLEN MİLLETVEKİLLERİ LİSTESİ

Araştırmada genç seçmenlere “En beğendiğiniz milletvekilleri hangileridir?” sorusu da yöneltildi. Şubat 2026 sonuçlarına göre ilk sırada yüzde 24,5 ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yer aldı. Onu yüzde 23,6 ile CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve yüzde 22,1 ile CHP Ankara Milletvekili Murat Emir izledi.

Listede TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil yüzde 21,8 ile üst sıralarda yer alırken, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yüzde 21,5 oranında beğeni aldı.

AKP Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik yüzde 21,1; İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu yüzde 20,7; AKP İstanbul Milletvekili Özlem Zengin yüzde 20,2; İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez yüzde 19,7 ve CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın yüzde 19,5 oranında destek gördü.

GENÇ SEÇMEN EĞİLİMİ NE SÖYLÜYOR?

Araştırma, 2028 seçimlerinde ilk kez sandığa gidecek genç seçmenlerin tercihlerinin mevcut siyasal dengeler açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Özellikle CHP’nin genç seçmen nezdindeki yüksek oranı dikkat çekiyor.