ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı

02 Nisan 2020 Perşembe, 16:33

ABD'nin Florida eyaleti açıklarında 1,024 yolcunun karaya çıkması beklenirken, grip belirtileri gösteren yolcuların koronavirüs testleri pozitif geldi.

Gemi kaptanı yolculara anons yaparak “Bildiğiniz gibi son birkaç gün içinde, konuklarımız ve mürettebatımızın bulunduğu küçük bir grupta, grip benzeri belirtilere rastlandı. Ve bu kişiler karantina altına alındı. Barbados’tayken bu fırsatı değerlendirerek yüz maskesi dahil olmak üzere ihtiyaçlarımızı temin ettik, karaya test numunelerini gönderdik. Bu test sonuçlarının koronavirüs pozitif olduğunu teyit ettik” dedi.

NE ZAMAN TAHLİYE EDİLCEKLERİ BELLİ DEĞİL

Daha önce bazı ülkeler geminin yanaşmasına izin vermezken, geminin kaptanı sağlık yetkilileriyle görüşme halinde olduğunu belirtti. Liman yetkilileri ise geminin akıbeti için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme (CDC) Merkezi’ne başvurdu.

Diğer yandan ABD Sahil Güvenliği genel bir açıklama yayınlayarak, benzer gemilerin kendilerini belirsiz süre denizde kalabilecek şekilde hazır olmalarını tavsiyesinde bulundu. Gemide bulunan ve koronavirüs testi pozitif olan yolcuların sayısı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

