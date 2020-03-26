ABD donanmasında koronavirüs salgını yayılıyor
ABD donanmasına bağlı USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi’nin ekibi arasındakorona virüs vakalarının arttığı bildirildi.
Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alana koronavirüs salgını her geçen gün yayılmaya devam ediyor.
ABD donanmasına bağlı USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi’nin ekibi arasında yeni koronavirüs vakalarının olduğu bildirildi.
ABD Donanma Sekreteri Thomas Modly, yaptığı açıklamada gemide yeni koronavirüs vakalarının bulunduğunu bildirirken, vaka sayısı hakkında rakam vermedi. Modly, gemi Guam'a yanaştığında tüm personele koronavirüs testi yapılacağını açıkladı.
Modly, önceki açıklamasında USS Theodore Roosevelt’te 3 denizcinin koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklamıştı.
USS Theodore Roosevelt'in yaklaşık 5 bin personeli bulunuyor.
Video Haberler
- Bilim Kurulu, Çin'le video konferans gerçekleştirdi
- 112'den kuzulara yem isteyen kadına, gıda getirdiler
- İnşaat işçileri sağlıksız koşullarda çalışıyor
- Binlercesi ortaya çıktı! Korkuya neden oldu
- YSK, CHP'li başkanın mazbatasını iptal etti
- Virüse meydan okuyan fenomen koronavirüse yakalandı
- Yer: Üsküdar... Zabıta ekipleri onu böyle yakaladı
- Koronavirüse aldırış etmedi! Mide bulandıran görüntüler
- Sıla’nın canlı yayın kazası gülümsetti
- Putin'den koronavirüs kararı