ABD hisseleri çakıldı, işlemler durdu

16 Mart 2020 Pazartesi, 17:01

ABD hisse senetleri, koronavirüs salgınının artan ekonomik faturasından dolayı yatırımcıların risk varlıklarından çıkması sonucu, açılışta yüzde 8.1 düştü ve işlemlerin 15 dakika durmasını tetikleyen devre kesici devreye girdi. Böylelikle devre kesici son bir haftada üçüncü kez tetiklenmiş oldu.

Devre kesici, S&P 500 Endeksi'nin, piyasaların TSİ 16:30'da açılmasının ardından sert düşmesi ve Cuma kapanışına göre yüzde 7 gerileyerek 2,521.24 puana inmesinin ardından devreye girerek işlemleri 15 dakika durdurdu. ABD hisse senetlerinin göstergesini izleyen en büyük Borsa fonu (ETF) erken saatlerde yüzde 9 düştü.

Finans piyasalarının haftaya aşırı türbülansla başlamaları riskten kaçış eğilimini güçlendirdi. Yatırımcılar, tüm dünyada ülkelerin sosyal faaliyeti neredeyse durma noktasına getirerek virüsle mücadele etmeye çalışmalarının ardından, ortaya çıkan ekonomik hasarın boyutunu anlamaya çalışıyor.

MUFG Union Bank baş finans ekonomisti Chris Rupkey, "Piyasa panik havasında," dedi ve "Dün geceki hareket şoktu ve piyasa bunu Fed yetkililerinin kurtarma işine soyundukları şeklinde algılamıyor. Bunu 'yoldan çekil, dışarıya bak, bu gerçekten çok ama çok kötü olabilir' diye algılıyorlar" şeklinde görüş bildirdi.

Standard & Poor's 500 (S&P 500) Endeksi Cuma günü seansın son 1 saatinde görülen rallinin yüzde 90'ını geri verdi.