ABD Uzay Komutanlığı: Rusya anti-uydu füzesi test etti
ABD Uzay Komutanlığı, yayınladığı bir son dakika açıklamasıyla, Rusya'nın bir anti-uydu (DA-ASAT) füzesi testi yürüttüğü bilgisine sahip olduklarını öne sürdü.
ABD Uzay Komutanlığı ve ABD Uzay Kuvvetleri Uzay Operasyonları başkomutanı General John W. Raymond, kurum adına yayınladığı açıklamada, "Rusya'nın DA-ASAT testi, ABD ve müttefik uzay sistemlerine yönelik tehditlerin gerçek, ciddi ve büyüyen birer tehdit olduğuna dair bir başka örnek daha sunuyor" dedi.
RUSYA'DAN AÇIKLAMA YOK
Açıklamanın devamında, uzayda gerçekleşen düşmanca eylemlere karşı ABD ve müttefik kuvvetlerin çıkarlarını korumaya hazır ve kararlı olunduğu ifadeleri yer aldı.
Sputnik'in haberine göre, söz konusu denemenin Çarşamba günü yapıldığı iddia edildi.
Rusya'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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