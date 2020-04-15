ABD Uzay Komutanlığı: Rusya anti-uydu füzesi test etti

15 Nisan 2020 Çarşamba, 23:51

ABD Uzay Komutanlığı ve ABD Uzay Kuvvetleri Uzay Operasyonları başkomutanı General John W. Raymond, kurum adına yayınladığı açıklamada, "Rusya'nın DA-ASAT testi, ABD ve müttefik uzay sistemlerine yönelik tehditlerin gerçek, ciddi ve büyüyen birer tehdit olduğuna dair bir başka örnek daha sunuyor" dedi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA YOK

Açıklamanın devamında, uzayda gerçekleşen düşmanca eylemlere karşı ABD ve müttefik kuvvetlerin çıkarlarını korumaya hazır ve kararlı olunduğu ifadeleri yer aldı.

Sputnik'in haberine göre, söz konusu denemenin Çarşamba günü yapıldığı iddia edildi.

Rusya'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.