ABD’de 6.4 büyüklüğünde deprem

15 Mayıs 2020 Cuma, 16:28

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Nevada’ya bağlı Tonopah kasabasına 57 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı.

Yerel saatle 04.03’te meydana gelen depremin yerin 8 kilometre altında meydana geldiği açıklandı. Şiddetli depremde can veya mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

