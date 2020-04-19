ABD'de koronavirüs ölümleri 40 bini geçti
ABD'de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bin 585'e yükseldi. Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 742 bin 442'ye çıktı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 742 bin 442'ye çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise 40 bin 585'e ulaştı.
ABD'yi 195 bin 944 vakayla İspanya, 175 bin 925 vakayla İtalya, 152 bin 978 vakayla Fransa takip ediyor.
NEW YORK SALGININ MERKEZİ
ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı yer New York olurken, eyaleti sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.
Nüfusu 320 milyondan fazla olan ABD'de şimdiye kadar 3 milyon 723 bin 634 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 52 hasta ise iyileşti.
ABD Başkanı Donald Trump ise dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, 4 milyondan fazla test yapıldığını söylemişti.
Ülke genelinde 114 bin 123 kişinin hastanelerde Kovid-19 tedavisi görüyor.
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