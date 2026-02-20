Özgür Özel 2 Mart'ı işaret etti! 'Adaylık' tartışmalarına yanıt verdi: 'Ekrem Başkan'ın aday olamamasının faturasını Erdoğan'a ödetmeden...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Özel, 2 Mart'ta "350 kişilik kadro" ve "20 öne çıkan vaat" ile kamuoyunun karşısına çıkacaklarını söyledi.

"İZİN VERMİYORLARSA, TEPELERİNE BİNERİZ"

İBB Başkanı ve partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında verilmeyen cezaevi görüşme izinleriyle ilgili "İzin vermiyorlarsa, tepelerine bineriz" diyen Özel, önlerindeki süreçte yaptıkları miting planında Eyüpsultan ile Kadıköy veya Üsküdar'ı işaret etti, "3'üncü bölge operasyon olan bir ilçe olabilir" dedi.

Özel, İBB seçimi iptal edilince Fatih'te yaptığı bir esnaf ziyaretini de anlatarak, 30 yıldır AKP'ye oy veren bir esnafın "Bu seferlik Ekrem'e vereceğim. Çünkü hak geçti oğlum. Ben kul hakkı yemem" sözlerini aktardı.

"Bu Anadolu irfanıdır, Ekrem Başkan'ın aday olamamasının faturasını Erdoğan'a ödetmeden yeni bir aday çıkartmak doğru değil" dedi.

2 MART: "20 ÖNE ÇIKAN VAAT"

Nefes'e konuşan Özel, 2 Mart'ta "350 kişilik kadroyu" ve "öne çıkan 20 vaadi" açıklayacaklarını belirterek, "Bu ülkenin sorunlarına kalıcı çözümleri nasıl üreteceğimizi anlatan bir sunumla Türkiye'nin karşısına çıkacağız" dedi.

"Dünya siyaset tarihinin en büyük seçim kampanyasındayız, gerekirse 1000 günlük kampanya yaparız demiştik" diye konuştu.

İMAMOĞLU'YLA GÖRÜŞME İZNİ: "TEPELERİNE BİNERİZ"

Özel, Akın Gürlek'in yeni Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından cezaevi görüş izinlerine ilişkin, "Ekrem Başkan'la hemen her hafta görüşüyoruz. Bu hafta görüşemedik; benim başvurum yoktu. Ancak başvuru yapanlara da izin çıkmamış. Bu işin 2-3 gün mazereti olur. Ama Ekrem Başkan'la görüşmeye izin vermiyorlarsa, tepelerine bineriz. O izni verecek, vermeme gibi bir durumu yok" ifadelerini kullandı.

MİTİNGLER: EYÜPSULTAN, KADIKÖY VEYA ÜSKÜDAR; "OPERASYON OLAN BİR İLÇE"

Özel, devam ettikleri seçim süresinde İstanbul'un üç seçim bölgesinde mitingler düzenleneceğini söyledi.

İkinci bölge için Eyüpsultan'ı, birinci bölge için Kadıköy veya Üsküdar'ı işaret eden Özel, üçüncü bölge için "operasyon olan bir ilçe olabilir" ifadesini kullandı.

Özel, "19 Mart'ta Saraçhane'de miting olacak" dedi.

"BU İKTİDARLA BİR ANAYASA YAPMAYA NİYETİMİZ YOK"

Özel, "Bu iktidarla bir anayasa yapmaya niyetimiz yok" dedi.

"Anayasa değişikliği diye neyi getirecekler, gerçek niyetleri ne bunları görmek lazım" ifadesini kullanan Özel, CHP'nin dâhil edilmediği, masada olmadığı bir anayasa değişikliği sürecinin baş aktörü gibi davranılmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

1 MART TEZKERESİ VE İRAN DEĞERLENDİRMESİ

Özel, ABD'nin İran'a yönelik tehditleri ve savaş ihtimali üzerinden "1 Mart tezkeresini unutmamak lazım" dedi.

Erdoğan'a ilişkin olarak, "Amerika'ya 1 Mart tezkeresini taahhüt etmiş birinden, Erdoğan'dan bahsediyoruz" ifadesini kullanan Özel, "Erdoğan Irak'taki pazarlığın benzerini ABD ile yaparsa, burada Bahçeli'nin tutumu da çok belirleyici olacak" dedi.

"A, B, C, Z PLANIM İMAMOĞLU"

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının sürdüğünü belirterek, "Benim 'A, B, C, Z planım İmamoğlu' dememin sebebi bu. İçeride de olsa adayımız Ekrem Başkandır, yeter ki diploması dönsün" dedi.

Özel, İBB seçimi iptal edilince Fatih'te "rutin esnaf ziyareti" yaptığını belirterek, yaşadığı diyaloğu şöyle anlattı:

"Burada 40 sene bulgur tarttım, fasulye tarttım. Dengeye geldi mi bir avuç daha atarım, müşteriye hak geçmesin diye. Ben 30 senedir Tayyip Bey'e oy veriyorum. Kimi derse ona vermeye devam edeceğim. Ama bu seferlik Ekrem'e vereceğim. Çünkü hak geçti oğlum. Ben kul hakkı yemem."

Özel, "Tekrar eden İstanbul seçiminde 13 bin farkı 806 bine çıkaran şey Anadolu irfanı denilen şey. Ekrem Başkan'ın aday olamamasının faturasını Erdoğan'a ödetmeden yeni bir aday çıkartmak doğru değil" ifadesini kullandı.