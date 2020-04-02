ABD'de son 24 saatte 1000'in üzerinde ölüm!

02 Nisan 2020 Perşembe, 08:17

ABD'de koronavirüs kabusu hızla büyüyor.

216 bin 515 vaka sayısı ile en yakınındaki İtalya'yı ikiye katlayan ABD'de ölü sayıları da trajik bir hızla artıyor.

Ülkede koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1029 kişi hayatını kaybetti. Bu sonuçla ABD, bir günde 1000'in üzerinde ölüm açıklayan ilk ülke oldu.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı ise 26,885 oldu.

Böylelikle ABD'deki toplam vaka sayısı 216 bin 515, ölü sayısı ise 5119'a yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin, "ABD vatandaşlarından önümüzdeki zorlu günlere hazırlanmalarını istiyorum. Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var" demişti.

Ulusal Sağlık Servisi'nde (NHS) aşırı yoğunluk durumunda doktorların atması gereken adımlar konusunda bir rehber hazırlandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Tabipler sendikası ve meslek örgütü British Medical Association (BMA) tarafından yayımlanan belgede, durumu ilerleme kaydetmeyen Covid-19 hastalarından solunum cihazlarının çıkarılıp hayatta kalma ihtimali yüksek olanlara takılması gerekebileceği belirtildi.

Çarşamba günü İngiltere'de koronavirüsten ölenlere 563 kişi daha eklendi ve toplam can kaybı 2 bin 352'ye yükseldi. Önceki güne kıyasla ölenlerin sayısında üçte bire yakın artış oldu. Vaka sayısı ise 29 bin 474 oldu.

Hastanelerde kaynak sınırına ulaşıldığında, hangi hastalara bakım yapılacağına dair karar vermede doktorlara etik bir rehber sunma amacıyla hazırlanan belgede, daha genç ve sağlıklı kişilere öncelik verilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Solunum cihazı sayısının sınırlı olması nedeniyle birçok hastanın bakımının mümkün olmayabileceği belirtiliyor.

Rehberin hazırlanma nedenine dair açıklamada, salgının doruğa ulaştığı anda "ciddi sağlık gereksinimleri mevcudun önüne geçebilir ve hayat kurtarıcı sınırlı kaynakların nasıl dağıtılacağı konusunda zor kararlar almak gerekebilir"denildi.