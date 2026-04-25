CENTCOM’dan dikkat çeken paylaşım: 'İran'a gitmekte olan bir gemiyi durdurduk...'

İran limanlarına yönelik deniz ablukası sürerken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, USS Rafael Peralta adlı destroyerin İran’a gitmekte olan bir gemiyi durdurduğunu açıkladı.

CENTCOM, X platformunda yaptığı paylaşımda, söz konusu destroyerin İran limanlarını çevrelediğini gösteren bir fotoğraf yayımladı.

Guided-missile destroyer USS Rafael Peralta (DDG 115) enforces the U.S. blockade on Iranian ports against an Iranian-flagged ship attempting to sail to a port in Iran, April 24. pic.twitter.com/XsGg65nXt2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 25, 2026

İranlı yetkililer, ABD’nin deniz ablukasını 'yasa dışı' ve 'korsanlık eylemi' olarak nitelendiriyor. İran Silahlı Kuvvetleri sözcüleri, uluslararası sularda İran gemilerine müdahalenin hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, bu tür adımların bölgedeki tüm limanların güvenliğini tehlikeye atacağını belirtiyor. Tahran yönetimi ayrıca, İran limanlarının hedef alınması halinde Körfez’de 'hiçbir limanın güvende olmayacağı' uyarısında bulunarak misilleme sinyali veriyor.

ORTA DOĞU’DA 3 UÇAK GEMİSİ

ABD ordusu daha önce yaptığı açıklamada, onlarca yıl sonra ilk kez aynı anda üç uçak gemisinin Orta Doğu’da konuşlandırıldığını duyurmuştu.

Bunlar:

USS Abraham Lincoln (CVN-72)

USS Gerald R. Ford (CVN-78)

USS George H. W. Bush (CVN-77)

Bu gemilerde toplam 200’den fazla savaş uçağı ile yaklaşık 15 bin denizci ve deniz piyadesi bulunuyor.

“ABLUKA KÜRESEL BOYUTA ULAŞTI”

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dün yaptığı açıklamada İran’a yönelik ablukanın küresel ölçekte genişlediğini söyledi.

Hegseth, “ABD Donanması’nın izni olmadan Hürmüz Boğazı’ndan dünyanın hiçbir noktasına gemi çıkışına izin verilmiyor” ifadelerini kullandı.

"DENİZLERDE SIKI DENETİM SÜRECEK"

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise Amerikan güçlerinin İran limanlarına yönelik sıkı ablukayı sürdürdüğünü belirtti.

Caine, ABD ordusunun Pasifik ve Hint Okyanusu’nda İran bağlantılı gemileri durdurmaya devam edeceğini ifade etti.

KRİZİN ARKA PLANI

ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası 13 Nisan’da başlatıldı. Bu adım, 11-12 Nisan’da İslamabad’da yapılan ABD–İran görüşmelerinin ilk turunun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından geldi.

Tahran yönetimi ise söz konusu ablukayı, 8 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ihlali olarak değerlendiriyor.

ABD tarafı ise Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmaya varılmadan ablukayı kaldırmayacağını vurguluyor.

Boğaz’da deniz trafiği, 28 Şubat’ta savaşın başlamasından bu yana büyük ölçüde durmuş durumda.