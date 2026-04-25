'Mardin Canavarı'nda hasat başladı: Dönümde 800 kilo rekolte...

Adana'nın Kozan ilçesinde üretim yapan Orhan Adır, 5 dönüm arazide ektiği bezelyenin hasadına başladı. Verimin yüksek olması nedeniyle hasadı "güle oynaya" yaptıklarını belirten Adır, ürününü Karadeniz'de ki hamsi bereketine benzetti.

Adır, "Kamıoba köyünde 5 dönüm alanda bezelye ektim. Bu bezelye Karadeniz hamsisi gibi. Bunu gören başka yerden alırsa ben bu işi bırakırım. Trabzon hamsisi derler ya, bunlar da öyle. Hamsiden daha lezzetli. Böyle bezelye görülmemiş, Adana'da bu şekilde yetiştiren yok" diyerek iddialı sözleriyle yüzleri güldürdü.

Bezelyeyi doğal yöntemlerle yetiştirdiğini vurgulayan Adır, "25 Ekim'de ekimini yaptık, 21 Nisan'da hasada başladım. Gübre kullanmadım. Taneleri iri ve dolgun. İçinde 9'lu, 11'li taneler var. Bu yüzden Karadeniz hamsisine benzettim" dedi.

Ürünün satışına da değinen Adır, "Kilosunu köylü yesin diye tarlada 60 liradan veriyorum. Adana'da pazarda 100 liraya satılıyor. Talep çok, günlük topluyoruz ve hemen satıyoruz. Bu ilk hasat, 10 gün sonra ikinci hasat olacak. Dönümden yaklaşık 800 kilo verim alıyoruz. Bu tohum ‘Mardin canavarı' diye biliniyor" diye konuştu.

Yüksek verim ve uygun fiyatla dikkat çeken Kozan bezelyesi, hem üreticinin yüzünü güldürdü hem de vatandaşın ilgisini çekti.