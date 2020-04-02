ABD’nin S-400 gündemi aynı

02 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

ABD’nin NATO nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kay Bailey Hutchison, koronavirüs salgını nedeniyle bugün yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi video konferans yöntemiyle gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İdlib konusunda NATO ve ABD’nin, Türkiye’nin talep ettiği hava savunma desteği sağlayıp sağlamayacağının sorulması üzerine, “Rusya destekli Suriye saldırısına karşı Türkiye’nin yanındayız. Türkiye’nin, çok sayıda askerinin yaşamını yitirmesine neden olan Rusya destekli Suriye saldırısını geri püskürteceğini umuyoruz” dedi.

Bu konuda Türkiye’ye yardım edecek bir paket sunmayı umduklarını söylerken “Aynı zamanda Türkiye’nin Rus hava savunma sistemlerini konuşlandırmamasını da ümit ediyoruz. Bunlar Türkiye’ye Suriye’den gelebilecek saldırılara karşı vermeyi düşündüğümüz bazı sistemlere engel oluşturuyor” ifadesini kullandı. Hutchison, “İdlib’de Rus/Suriye saldırısının da hedefi olan Türkiye’nin, Ankara’nın ortasında bulunan Rus hava savunma sistemlerini sökmesini ve Suriye’deki sivillerin korunması için kendilerine kapsamlı olarak yardım edebilmemize olanak tanımalarını ümit ediyoruz” diye konuştu.