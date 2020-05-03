Abdüllatif Şener'den çok sert tarım politikası eleştirisi
AKP'nin kurucuları arasında yer alan ve şu an CHP Konya Milletvekili olan Abdüllatif Şener, Twitter hesabından AKP'nin tarım politikasını eleştirdi. Şener, "Mevcut iktidarın tarım politikası tam bir çukur!” ifedesini kullandı.
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Konya'nın Karapınar ilçesinde oluşan ve sayıları 350'yi geçen obruklardan birinin fotoğrafını sosyal medya hesabından kullanarak; AKP’nin tarım politikalarına ‘çukur’ göndermesinde bulundu.
Şener, Twitter hesabından şu değerlendirmede bulundu:
“Hasat zamanı ithalat yapan, tarım girdilerini dolara endeksleyen, çiftçiyi borç batağına sürükleyen, milyonlarca hektar araziyi 18 yılda zirai faaliyet dışı bırakan mevcut iktidarın tarım politikası tam bir çukur!”
Video Haberler
- Öğrenciyle diyaloğu konferansa damga vurdu!
- Uzmanından '7'nin üzerinde deprem ve tsunami' uyarısı
- Metallica'dan hayranlarına karantina sürprizi!
- İstanbul'daki tarihi surlarda çökme meydana geldi
- İstanbul'da korku dolu anlar! Binayı boşalttılar
- Aşı tutarsa yöre halkına 10 milyon TL'lik ek kazanç
- Yasak tanımadılar! Sokak ortasında böyle görüntülendiler
- Karadeniz'de gemilere eşlik eden yunuslar büyüledi
- Alanya'daki kaplumbağa vahşetinde önemli gelişme!
- Bodrum'da görüntülenmişti! Uzmanından açıklama geldi