DEM Parti heyeti, siyasi partiler turunda... Erdoğan’dan randevulara ret

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ile DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya’nın da eşlik ettiği Barış Anneleri Heyeti, Anneler Günü öncesi “barış ve kardeşlik” mesajı vermek amacıyla siyasi partilere ziyaret turuna başladı. Barış Anneleri heyeti, ilk ziyaretini dün MHP’ye yaptı. Barış Annelerini temsilen heyette Behiye Yalçın, Afife Kartal ve Müzeyyen Bütün yer aldı. MHP Grup Yönetim Kurulu Toplantı salonunda gerçekleşen görüşmede Barış Annelerini MHP Grup Başkanvekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay karşıladı. Basına kapalı yapılan görüşme, bir saat sürdü. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan DEM Parti Sözcüsü Doğan, AKP’yi ziyaret edip etmeyeceklerine ilişkin, ziyaretin gerçekleşeceğini, planlama dahilinde olduğunu söyledi. Doğan, ziyarette, Bahçeli’ye iletilmek üzere beyaz tülbent hediye ettiklerini, Kılıç’ın da buna karşılık sarı renkli tülbent verdiğini belirtti. Heyette yer alan Barış Anneleri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye görüşme nedeniyle teşekkür etti. Akçay ve Kılıç’ın, kendilerini Anneler Günü dolayısıyla karanfillerle karşıladığını belirten Barış Anneleri, gelecek günleri birlikte, barış ve güzellik içinde geçirmeyi temenni etti. MHP’den sonra sırayla DEVA ve Saadet Partisi’ni de ziyaret eden heyet, bugün de CHP ve Gelecek Partisi’ni ziyaret edecek.

İKTİDAR TEMKİNLİ

DEM Parti, siyasi partilerle temasını sürdürürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın DEM Parti’nin randevu taleplerini art arda ertelediği öğrenildi. Ankara kulislerinde ertelemenin, açılım sürecine ilişkin yaşanan “silah bırakma” tartışmaları ve iktidarın temkinli tutumuyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. AKP kurmaylarının son dönemde sık sık dile getirdiği “örgütün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının görülmesi gerektiği” yönündeki yaklaşımın, siyasi temas trafiğine de yansıdığı belirtiliyor. İktidar cephesinde, süreçte kamuoyuna verilecek fotoğraf ve mesajların dikkatle planlandığı, bu nedenle Erdoğan-DEM Parti görüşmesinin zamana yayıldığı konuşuluyor. ANKARA

‘SÜREÇTE BELİRSİZLİKLER VAR’

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tartışmalarına ve güncel gelişmelere ilişkin genel merkezde basın açıklaması yaptı. Doğan, “Süreçte belirsizlikler var. Süreçte zorluklar var ve biz DEM Parti olarak bu zorlukların aşılması için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Gecikme var. Bu gecikme endişeleri arttırıyor. Sürecin tasarımı ile ilgili başından beri birtakım değerlendirmeler var. Olumlu, olumsuz, müspet, menfi, her siyasal pozisyona göre zaman zaman değişkenlik gösterebilen birtakım tasarıma dair tartışmalar ve öneriler de var. Tüm bunlarla birlikte şunu biliyoruz ki bu süreç çok kıymetli, çok değerli ve çok stratejik bir süreç” dedi. MHP lideri devlet Bahçeli’nin “Barış süreci ve yasallaşma koordinatörlüğü” önerisine ilişkin manipülatif tartışmaların da olduğunu ifade eden Doğan, “Bu manipülatif tartışmaların da ne bu sürece ne Türkiye toplumuna bir katkısı var. Bunların bilerek yapıldığını ve kasti bir şekilde bu şekilde yaygınlaştırılmaya çalışıldığını biliyoruz. Bu konuda tecrübeliyiz ancak bu konuda bizim yalnızca tecrübeli olmamız yetmez ve bu konu yalnızca yine DEM Parti’nin omuzlarına bırakılacak bir konu değildir” ifadelerini kullandı.