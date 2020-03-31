Abdurrahim Albayrak’tan iyi haber
Galatasaraylı yönetici Albayrak iyileşti.
TGalatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 14 günlük koronavirüs tedavisinin ardından bugün taburcu olduğunu açıkladı.
Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın ardından Abdurrahim Albayrak’tan da iyi haber geldi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, 14 günlük koronavirüs tedavisinin ardından hastaneden taburcu olduğunu ve tedavisine evde devam edileceğini duyurdu. Albayrak yaptığı açıklamada, "14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum" dedi.
Video Haberler
- huzurevindeki annesine böyle sürpriz yaptı
- İmamın 'koronavirüs' paylaşımı paniğe neden oldu
- CHP'den İstanbul'daki 65 yaş üstü yurttaşlara destek
- Bağış kampanyası başlatan Erdoğan'a CHP'den zor soru
- Marmaris'te kıyıya 50 metre mesafede görüntülendi!
- 'Erkekten hemşire mi olur?' deyip otobüsten attı
- İngiltere’de dehşete düşüren görüntüler!
- Belli ki uzunca bir süre evdeyiz deyip şarkı söyledi
- Koronavirüs karantinasından böyle kaçtılar!
- Kars'ta ortaya çıkan Çinli hareketli anlar yaşattı