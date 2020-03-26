Abdurrahim Albayrak’tan sağlığı ile ilgili mesaj var
Galatasaraylı yönetici, sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve eşiyle birlikte İstanbul’daki bir hastanede tedavi gören Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Durumunun her gün daha iyiye gittiğini ifade eden Albayrak, “Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin” ifadelerini kullandı.
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