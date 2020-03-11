Açıkta satılan gıdalarda koronavirüs endişesi

11 Mart 2020 Çarşamba, 13:54

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hasta üzerinde yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından İstanbul’da vatandaşlar virüs konusunda tedbirler almaya başladılar.

Uzmanlar, virüsün kalabalık ve havasız ortamlarda daha fazla yayıldığına dikkat çekiyor. Ayrıca uzmanların virüsün solunum ve temas halinde etkin bir şekilde yayılabildiğini söylemesiyle dikkatler gıda malzemelerine çevrildi. Açıkta satılan, periyodik olarak denetime tabi olmayan ürünlerin vatandaşı tehdit ettiği savunuluyor.



