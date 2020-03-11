Açıkta satılan gıdalarda koronavirüs endişesi
Koronavirüs ilk defa Türkiye’de görüldü. Vatandaşlar açıkta satılan ve denetime tutulmayan ürünlere karşı uyarıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hasta üzerinde yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından İstanbul’da vatandaşlar virüs konusunda tedbirler almaya başladılar.
Uzmanlar, virüsün kalabalık ve havasız ortamlarda daha fazla yayıldığına dikkat çekiyor. Ayrıca uzmanların virüsün solunum ve temas halinde etkin bir şekilde yayılabildiğini söylemesiyle dikkatler gıda malzemelerine çevrildi. Açıkta satılan, periyodik olarak denetime tabi olmayan ürünlerin vatandaşı tehdit ettiği savunuluyor.
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