Acil yardıma acil servis
Motosiklet bilincini geliştirmek için 2002’de bir araya gelen grup üyeleri salgın boyunca sağlıkçılar için çalıştı.
Enduro Motosiklet Kulübü Derneği (EMOK) üyeleri, sağlık çalışanlarını koronavirüsle mücadele sürecinde yalnız bırakmadı. İstanbul’daki sağlık çalışanlarına gönüllü olarak destek sunan EMOK üyeleri, bu kapsamda 112 Acil Yardım’da görev yapan çalışanlara yaklaşık 50 gün boyunca akşam yemeği ulaştırdı.
EMOK üyeleri, “İstanbul’un her iki yakasında dört acil yardım istasyonunu ziyaret ederek hem minnetimizi ifade ettik, hem de onların işlerini nasıl kolaylaştırabileceğimizi sorduk. Salgın nedeniyle işleri olağanüstü yoğunlaşan ve sürekli risk altındaki sağlıkçılarımızın, yaklaşık 50 gün boyunca akşam yemeklerine destek olabildiğimiz için mutluyuz. Bizim ulaştığımız istasyonların çoğu akşam yemeğinde sıkıntı çektiklerini ifade ettiler. Çok değerli insanlar tanıdık. Biz yaptığımız işe ‘112 Minnet’ dedik” ifadelerini kullandılar.
EMOK üyeleri, herkesin çevresindeki 112 acil yardım istasyonlarının adresini, kısa bir aramayla bulabileceğini belirtti.
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