Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da hissedilen deprem nerede oldu? 10 Ekim 2026 hangi fay hattı üzerinde deprem oldu?

İstanbul'da hissedilen deprem nerede oldu? 10 Ekim 2026 hangi fay hattı üzerinde deprem oldu?

10.10.2026 22:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İstanbul'da hissedilen deprem nerede oldu? 10 Ekim 2026 hangi fay hattı üzerinde deprem oldu?

​Marmara Denizi'nde akşam saatlerinde korkutan bir sismik hareketlilik meydana geldi. AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan son dakika verilerine göre, Yalova açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntı, Yalova başta olmak üzere İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi çevre illerin kıyı ilçelerinde hafif şekilde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından yurttaşlar arama motorlarında güncel gelişmeleri sorgulamaya başladı. İşte 10 Ekim 2026 tarihli sarsıntıya dair AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan ilk veriler ve ayrıntılar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi sismoloji merkezlerinin verilerine göre; Marmara Denizi Yalova'nın 4 kilometre açığında saat 22:12 sularında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin ilk belirlemelere göre yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, sığ odaklı olması nedeniyle Yalova sahil şeridi ile İstanbul'un Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde hafif salınım şeklinde fark edildi.

Image

DEPREM NEREDE OLDU?

10 Ekim 2026 Cumartesi akşamı merkez üssü Yalova açıkları olan 3.5 büyüklüğündeki deprem; İstanbul'un özellikle Pendik, Kartal, Maltepe, Tuzla ve Adalar ilçelerinde, ayrıca Kocaeli (Körfez, Gebze) ve Bursa sahil kesimlerinde hafif şekilde hissedildi. Binaların yüksek katlarında oturan vatandaşlar salınımı daha net fark etti.

YALOVA DEPREMİ HANGİ FAY HATTI ÜSTÜNDE OLDU?

Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) Marmara Denizi içinden geçen bileşenleri ve Adalar / Yalova segmentine bağlı tali fay kolları üzerinde gerçekleşti.

Bu bölge, Marmara Basin (Çukurluğu) tektonik rejiminin bir parçası olup rutin mikro sismik aktivitelere sahne olmaktadır.

İlgili Konular: #Son depremler #AFAD son depremler

İlgili Haberler

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan Adana ve Osmaniye depremleri sonrası uyarı: 'Daha büyük deprem olursa şaşırtıcı olmaz'
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan Adana ve Osmaniye depremleri sonrası uyarı: 'Daha büyük deprem olursa şaşırtıcı olmaz' Adana’da 4,8 ve 4,9, Osmaniye’de ise 5,2 büyüklüğünde meydana gelen art arda üç depremin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bölgede yaşananları “deprem fırtınası” olarak değerlendiren Ercan, “Daha büyük bir deprem olursa bizim için şaşırtıcı olmaz” dedi.
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Ekim 2026 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika depremler! Erzincan'da deprem mi oldu? 10 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika depremler! Erzincan'da deprem mi oldu? 10 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Erzincan'da deprem mi oldu? 10 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?