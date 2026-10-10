İstanbul'da hissedilen deprem nerede oldu? 10 Ekim 2026 hangi fay hattı üzerinde deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi sismoloji merkezlerinin verilerine göre; Marmara Denizi Yalova'nın 4 kilometre açığında saat 22:12 sularında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin ilk belirlemelere göre yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, sığ odaklı olması nedeniyle Yalova sahil şeridi ile İstanbul'un Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde hafif salınım şeklinde fark edildi.

DEPREM NEREDE OLDU?

10 Ekim 2026 Cumartesi akşamı merkez üssü Yalova açıkları olan 3.5 büyüklüğündeki deprem; İstanbul'un özellikle Pendik, Kartal, Maltepe, Tuzla ve Adalar ilçelerinde, ayrıca Kocaeli (Körfez, Gebze) ve Bursa sahil kesimlerinde hafif şekilde hissedildi. Binaların yüksek katlarında oturan vatandaşlar salınımı daha net fark etti.

YALOVA DEPREMİ HANGİ FAY HATTI ÜSTÜNDE OLDU?

Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) Marmara Denizi içinden geçen bileşenleri ve Adalar / Yalova segmentine bağlı tali fay kolları üzerinde gerçekleşti.

Bu bölge, Marmara Basin (Çukurluğu) tektonik rejiminin bir parçası olup rutin mikro sismik aktivitelere sahne olmaktadır.