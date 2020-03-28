Adalet Bakanı Gül: Stajyer avukatların idari izinleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı

28 Mart 2020 Cumartesi, 12:33

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla stajyer avukatların daha önce 30 Mart'a kadar verilen idari izinlerinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Stajyer avukatların daha önce 30 Mart olarak belirlenmiş idari izinlerini 30 Nisan'a kadar uzattık. Stajyer arkadaşlarımızın ve tüm personelimizin bu dönemi kişisel ve toplumsal sağlığı korumaya azami dikkat ederek geçireceklerine inanıyorum.”



