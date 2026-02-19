Bu mobilya markasına dikkat... Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.02.2026 15:43:00
Ticaret Bakanlığı, TAYGA adlı mobilya markasına ait iki farklı masanın satışını yasaklama kararı aldı. Güvensiz olarak işaretlenen ürünler, piyasadan toplatılacak.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı yetkili kuruluşların gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda, teknik düzenlemelere aykırı ve kullanımı tehlikeli bulunan ürünler Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.

Son denetimlerde, mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir ürünün barındırdığı riskler deşifre edildi.

TAYGA markalı cam çiçekli ve ahşap masanın kullanımının sağlıksız olduğu ve güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi.

Teknik düzenlemelere açıkça aykırılık teşkil eden bu masaların, tüketiciler için ciddi yaralanma veya sağlık riski oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Bu ağır güvenlik riskleri üzerine Bakanlık, söz konusu ürünlerin satışını Türkiye genelinde tamamen yasaklarken, piyasada bulunan ürünlerin de toplatılması yönünde karar aldı.

