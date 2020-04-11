Adalet Bakanlığı: Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi

11 Nisan 2020 Cumartesi, 10:13

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan avukatlık adli yargı, idari yargı, adli yargı hâkim ve savcı adaylığı mülakatları Kovid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Bakanlık salgınla ilgili güncel gelişmeleri dikkate alarak yeni mülakat tarihlerini planladıktan sonra kamuoyuyla paylaşacak.



