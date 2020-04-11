Adalet Bakanlığı: Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi
Adalet Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Mayıs-10 Temmuz arasında yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını erteledi.
Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan avukatlık adli yargı, idari yargı, adli yargı hâkim ve savcı adaylığı mülakatları Kovid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Bakanlık salgınla ilgili güncel gelişmeleri dikkate alarak yeni mülakat tarihlerini planladıktan sonra kamuoyuyla paylaşacak.
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