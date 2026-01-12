İki kız çocuğu fuhşa zorlandıklarını söyledi… Ankara’da pavyon operasyonu!

Ankara’da bazı eğlence mekânlarında kız çocuklarının zorla çalıştırıldığı ve fuhşa zorlandığı iddiaları üzerine emniyet güçleri tarafından geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. İki kız çocuğunun polis merkezine giderek yaşadıklarını anlatması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Asayiş ve Ahlak Büro ekipleri tarafından kentin farklı noktalarındaki pavyon ve gece kulüplerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı şekilde faaliyet yürüttüğü ve zorla çalıştırma iddialarının merkezinde yer aldığı tespit edilen 11 eğlence mekânı mühürlenerek kapatıldı.

Operasyonlarda çok sayıda işletme sahibi, yönetici ve çalışan hakkında adli işlem başlatıldı. Mağdur oldukları belirlenen çocuklar ise Aile ve Sosyal Hizmetler birimlerine teslim edilerek koruma altına alındı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, insan ticareti, zorla çalıştırma ve fuhşa aracılık suçları üzerinde durulduğu öğrenildi.

ÇOCUKLAR DEHŞETİ ANLATMIŞ!

Gece kulüplerinde çalıştırılan çocukların verdiği ifadeler skandalın boyutunu ortaya koydu.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın haberine göre biri 8. sınıf terk diğeri ise lise terk iki kız çocuğu önce garsonluk, dansçılık gibi işlerle başladıkları pavyonda fuhşa zorlandıklarını "Bu işi yapmak zorundayız. Cinsel ilişki teklifini redddersek işten atılıyoruz” diyerek dile getirdi.

15 ÇOCUK!

Soruşturma kapsamında yaklaşık 15 reşit olmayan kız çocuğunun pavyonlarda çalıştırıldığı, çocukların 5 bin lira karşılığında fuhşa zorlandığı ve dosya kapsamında 60 kişinin tutuklandığı ortaya çıktı.

Mağdur çocukların beyanlarında, çocuk yaştaki bir kız çocuğuna da uyuşturucu verilerek cinsel saldırıda bulunulduğu ve görüntülerinin çekilerek yaygınlaştırıldığı iddiaları yer aldı.