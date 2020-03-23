Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: "Virüse delikanlılık yapmayın"

23 Mart 2020 Pazartesi, 12:33

Belediye olarak “adeta seferberlik başlattıklarını” açıklayan Karalar, şunları söyledi:

“Adana Büyükşehir Belediyesi olarak yollar, okullar, karakollar, hastaneler, işletmeler, esnaf, çocuk parkları, parklar, müzeler, belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, dolmuşlar gibi, akla gelebilecek her noktayı temizliyor, dezenfekte ediyoruz. İlçe belediye başkanlarımızı da topladım ve bu işin kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini, mücadeleyi topyekûn, birlikte yapmamız gerektiğini konuştuk. İşi bölüştük. Şimdi dezenfeksiyon ve bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Dezenfekte edilmeyen yer kalmaması ve bunun tekrar tekrar yapılması için çalışmalarımız, işbirliğimiz sürüyor. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, koronavirüsten nasıl korunulacağına dair bilgilerin bulunduğu 1 milyon broşür bastırdık ve dağıtımı sürüyor. Adana’nın 100 muhtelif noktasına dezenfektan standı koyduk. Semt pazarlarında sadece gıda ürünlerinin satılması için de bir karar aldık.”

Sağlık çalışanlarına belediye otobüsleri ve metronun ücretsiz hizmet vereceğini de söyleyen Karalar, Adanalılara şu uyarılarda bulundu:

“Sayın Valimizin liderliğinde, kent dinamiklerinin tamamıyla müthiş bir mücadele veriyoruz. İnşallah bu salgından olabildiğince az etkilenip, ucuz atlatacağız… Hijyen, temizlik, kurallara uymak, yakın temas kurmamak, tabii ki mümkün mertebe evlerden dışarı çıkmamak çok önemli. Önlemini al, evde kal, sağlıklı kal. Koronavirüsle ilgili konularda Adana delikanlılığı yapma.”