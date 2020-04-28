Adana'da genci vuran polis tutuklandı

28 Nisan 2020 Salı, 09:51

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi’nde dün öğlenden sonra polisin uygulama yaptığı sokakta dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle Suriye uyruklu Ali Hemdan adlı genç vurularak öldürüldü.



Dün gerçekleşen olayda ajanslar haberi 'ayağından vuruldu' şeklinde servis etmişti ancak sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Hemdan'ın kalbinden vurulmuş olduğu görülüyor.

VURAN POLİS TUTUKLANDI

Suriyeli genci vuran polisin, görüntülerin dün akşam sosyal medyada yayımlanmasından sonra savcının talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.Adana Emniyet'inde gözaltında tutulan ve buradan adliyeye sevk edilen polis F.K. sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

ÇALIŞMAK İÇİN SOKAKTAYDI

Suriyeli Ali El Hemdan'ın 19 yaşında olduğu için sokağa çıkma yasağından dolayı kaçtığı ve vurulduğu gün çalışmak için sokağa çıktığı öğrenildi.

Evrensel'in Hemdan'ın yakınlarından edindiği bilgiye göre, Hemdan ailesini geçindirmek için atölyeye gidiyordu.Genç, mola sırasında polis kontrolü ile karşılaştı. 20 yaş ve altındakiler için sokağa çıkma yasağı olduğu için ceza almaktan korktu ve kaçmaya başladı. Suriyeli Ali’nin yakınları, polis kurşunu ile hayatını kaybeden gencin geçici koruma kimliğinin de yanında olmadığı belirtti.

VALİLİK: AÇIĞA ALINDI

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, Hemdan'ın, uygulama noktasında "dur" ikazına uymayarak kaçtığı ve uyarı ateşi açılması sırasında "kazara" yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, "Hastaneye sevk edilen A.H. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlgili polis memuru, açığa alınmış olup adli ve idari tahkikat devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.



20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstünde olduğu gibi 20 yaş altında olan kişilerin de sokağa çıkması yasaklanmıştı.

18-20 yaş aralığından düzenli bir işe sahip olan kişiler sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor. Ancak bu kişilerin yanlarında çalışma belgesinin olması gerekiyor.





ADANA BAROSU'NDAN AÇIKLAMA: 3 METRE MESAFEDEN VURULDU

Adana Barosu da konuyla ilgili açıklamada bulundu. Baronun açıklamasında, Ali Hemdan'ın otopsi raporuna ve görgü tanıklarının ifadesine göre 3 metreden vurulduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Açıklama şöyle:

27.04.2020 günü (dün) saat 12.00 sıralarında İlimiz Seyhan İlçesi, Sucuzade Mahallesinde Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin uygulama yaptığı esnada “dur“ ikazına uymayarak kaçmaya teşebbüs ettiği belirtilen Suriye uyruklu 19 yaşındaki A. H. isimli gencin, uyarı ateşi açılması esnasında yaralandığı, hastaneye sevk edildiği, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklanmıştır.

Adana Valiliği ayrıca yaptığı yazılı açıklamasında ilgili polis memurunun açığa alındığını ve idari soruşturma yapıldığını belirtmiştir.

İdari işlemlere paralel olarak hakkında adli soruşturma yapılarak gözaltına alınan, sorgusu sonrası tutuklamaya sevk edilen polis memuru F. K. Adana Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanmıştır.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük yaşanan vahim olay hakkında yaptığı açıklamada duygu ve düşüncelerini paylaştı; “İlimizde salgın hastalık önlemlerinden 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı nedeniyle 19 yaşındaki Suriye uyruklu gencin uygulama yapan polis memurlarının dur ihtarına uymayıp kaçtığı esnada vurulduğu belirtilmiştir.

Otopsi raporuna ve görgü tanıklarının ifadesine göre; polis memurunun kimlik kontrolü yaptığı esnada 3 metre mesafeden gencin göğüs (kalp) bölgesine tek el ateş etmesi sonucu yaralandığı ve sonrasında hayatını kaybettiği ifade edilmektedir.

Gencin çalışmak zorunda kaldığı için dışarıda olduğu ve ceza yememek için de kaçtığı ifade edilmekte ve bazı görgü tanıklarının da olayın gerçekleştiği ana ait görüntülerde “polisin kalbinden vurduğunu” söylediği da duyulmaktadır.

112 Acil Servisi sağlık ekibi de genci hayata döndürmek için kalp masajı yaptığı esnada gencin kalbinden vurulduğu çok net bir şekilde görülmektedir.

Polislik, gerekli eğitim ve öğretimi almış yeterlilik sahibi kişiler tarafından profesyonelce icra edilen önemli bir kamusal meslektir. Her somut olayın ve adli vakanın kendisine özgü ve zor koşulları karşısında polis, soğukkanlı olmalı, silah kullanma ile elde edilecek fayda ve meydana gelmesi muhtemel zararın mukayesesini doğru ve yerinde yapmalıdır.

Kanun; polisin görev ve sorumluluklarını net bir şekilde tanımlamıştır. Polis, her koşulda zor ve silah kullanan değil, aksine koruyan ve gözeten olmalıdır. Polis, kamu kudretinin kullanıcısı ve kamu hizmetlerini yerine getiren devletin temsilcisi olup, güvenliği sağlayan ve adalete yardım edendir.

İlimizde yaşayan ve son derece vahim bu olayın her yönüyle titizlikle ve hassasiyetle araştırılarak bir an evvel aydınlatılmasını, bölgedeki tüm kamera kayıtlarına el konulmasını, kastlı bir unsur varsa tespit edilerek sorumluluğu olanların hak ettikleri şekilde adalete hesap vermesini bekliyoruz.

Olay sonrası hızlı bir şekilde etkili işlemler ile açı alma, idari soruşturma, adli soruşturma ve verilen tutuklama kararı doğru ve yerindedir.

Hiçbir devlette toplumun güvenliğini, huzurunu ve yurttaşların haklarını, özgürlüklerini korumakla görevli kolluğa ölçüyü ve zorunluluk halini aşan güç ve silah kullanımı kabul edilemeyecektir.

Üzücü olayda hedef gözeterek bir gencin hayati bölgesine ateş edilmesi ve ölüme sebebiyet verilmesi şüphesi bulunmaktadır.

Adana Barosu olarak İnsan Hakları Komisyonumuz eliyle aileyle görüşme yapıldı. Ailenin 7 yıl önce Halep’ten ilimize geldiği bilgisi alınmıştır. 2020 / 23030 sayılı soruşturma dosyasının ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Hayatını kaybeden gencimize Allah’tan rahmet, kederi ailesine sabır diliyorum.”