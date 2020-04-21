Adana'da yarasa paniği

Adana Kozan'da bir ağaca konan çok sayıda yarasa vatandaşları korkuttu. Dut ağaçlarındaki yarasaların sabah saatlerinde oradan ayrıldığı görüldü.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2020 Salı, 17:14

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 ağaçta görülen yaklaşık 50 yarasa, vatandaşları korkuttu.

Cumhuriyet Mahallesi Anıl Caddesi üzerindeki bir bahçede bulunan 2 ağaca dün gece yaklaşık 50 yarasa kondu.

Dut ağaçlarındaki yarasaları görenler korku yaşadı.

Vatandaşlar tarafından görüntülenen yarasaların sabah ağaçlarda olmadıkları görüldü.


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