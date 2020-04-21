Adana'da yarasa paniği
Adana Kozan'da bir ağaca konan çok sayıda yarasa vatandaşları korkuttu. Dut ağaçlarındaki yarasaların sabah saatlerinde oradan ayrıldığı görüldü.
Adana'nın Kozan ilçesinde 2 ağaçta görülen yaklaşık 50 yarasa, vatandaşları korkuttu.
Cumhuriyet Mahallesi Anıl Caddesi üzerindeki bir bahçede bulunan 2 ağaca dün gece yaklaşık 50 yarasa kondu.
Dut ağaçlarındaki yarasaları görenler korku yaşadı.
Vatandaşlar tarafından görüntülenen yarasaların sabah ağaçlarda olmadıkları görüldü.
Video Haberler
- Ozan Güven o tartışmaya ilişkin ilk kez konuştu!
- Engin Altay'dan Erdoğan'a çok sert sözler!
- Söz verdi: 23 Nisan bayramımızı mutlaka kutlayacağız
- Sosyal mesafede gelinen nokta! Adaya kaçıp yardım istedi
- Trump'tan gazeteciye koronavirüs çıkışı: Sesini alçalt!
- Otomobilin içinde kadına şiddet kamerada
- Sivaslı ailenin, evdeki 23 Nisan kutlaması gülümsetti
- Koronavirüsten sonra 'mor ekmek' satışları arttı
- Yasak tanımadılar! Bu görüntüler İstanbul'da kaydedildi
- Bebek Sahili'nde yasağa rağmen sabah sporuna çıktılar