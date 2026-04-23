Kendine yakışanı yaptı... 'Sömürge valisi' Tom Barrack'tan 23 Nisan mesajı

Muhalefetin cumhuriyet karşıtı mesajları nedeniyle 'sömürge valisi' diye tanımladığı ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın 23 Nisan mesajı tepki çekti.

ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı'na yer verilmedi.

ABD bayrağının olduğu görsel "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadesi ile paylaşıldı.