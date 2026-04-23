Kendine yakışanı yaptı... 'Sömürge valisi' Tom Barrack'tan 23 Nisan mesajı

23.04.2026 11:36:00
Son dönemdeki açıklamaları ile eleştirilerin odağında olan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın 23 Nisan mesajı da tepki çekti. ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı'na yer verilmediği görüldü. ABD bayrağının bulunduğu görsel "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadesi ile paylaşıldı.

Muhalefetin cumhuriyet karşıtı mesajları nedeniyle 'sömürge valisi' diye tanımladığı ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın 23 Nisan mesajı tepki çekti.

ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı'na yer verilmedi.

ABD bayrağının olduğu görsel "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadesi  ile paylaşıldı.

Tepkilerin odağındaydı… ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’tan ‘monarşi’ sorusuna yanıt! Dikkat çeken ‘Erdoğan’ vurgusu
Tepkilerin odağındaydı… ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’tan ‘monarşi’ sorusuna yanıt! Dikkat çeken ‘Erdoğan’ vurgusu ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, ABD merkezli Fox News Digital’e yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da yalnızca "güçlü liderlik rejimlerinin" işe yaradığını söylemesi üzerine gelen tepkilere yanıt verdi. Barrack’ın yanıtında ‘Erdoğan’ vurgusu dikkat çekti.
Monarşi isteyen Barrack'tan sonra şimdi de Trump: Orta Doğu'daki müttefiklerimiz NATO'dan çok daha iyidir
Monarşi isteyen Barrack'tan sonra şimdi de Trump: Orta Doğu'daki müttefiklerimiz NATO'dan çok daha iyidir ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürürlükte olan ateşkesi uzatmak istemediğini belirterek, anlaşma sağlanmaması halinde yeniden saldırı düzenleyebileceği mesajını verdi. Trump, “Bence harika bir anlaşma yapacağız. Başka seçenekleri yok” dedi.
CHP'li Murat Emir'den ABD'li Büyükelçi Tom Barrack'a tepki: 'Hadsizliğini sürdürüyor'
CHP'li Murat Emir'den ABD'li Büyükelçi Tom Barrack'a tepki: 'Hadsizliğini sürdürüyor' CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın yaptığı 'güçlü rejimler' açıklamasına tepki gösterdi. Emir, "İsrail’e 'canlı demokrasi' güzellemesi yapıp, Türkiye'ye Orta Doğu'nun otoriter/hibrit rejim gömleğini layık gören bu pragmatist tüccar zihniyetine de onun vereceği onaya muhtaç olanlara da geçit vermeyeceğiz" dedi.