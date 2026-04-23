SGK uzmanı kötü haberi verdi: 2028 yılında emeklilik sistemi sil baştan değişiyor

SGK uzmanı İsa Karakaş, 2008 sonrası sigorta girişi olan çalışanlara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Mevcut sistemde özellikle önümüzdeki yıllarda emekliliğe yaklaşanlar için çalışma hayatının zorlaşabileceğini belirtti. Emeklilik şartlarında yaş ve prim düzenlemeleri dikkat çekti.

Sosyal güvenlik sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İsa Karakaş, 2008 sonrası sigorta girişi olan çalışanların emeklilik sürecinde önemli değişikliklerle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Karakaş, mevcut emeklilik sistemi ve çalışma koşulları dikkate alındığında, özellikle önümüzdeki iki yıl içinde emeklilik hakkı elde edecek birçok kişi için çalışma hayatında kalmanın zorlaşabileceğini vurguladı.

2008 SONRASI EMEKLİLİK SİSTEMİ NASIL DEĞİŞTİ? Karakaş, emeklilik sisteminde köklü bir değişim yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Emeklilik sistemi tamamen değişti. Biliyorsunuz 2008 Ekim itibariyle temeller atıldı. Artık emekli olmaya başlayanlar eyvah demeye başladı.

Ve özellikle 2028 yılına geldiğimiz zaman yani 2 yıl sonra 20 yılı dolan emekli olmaya başlayacak. Normal emeklilik için 2 yıl sonra 2028 yılına geldiğimiz zaman çoğunluk emekli olmaya başlayacak.

Emekli olmaya başladıkları zaman yeniden çalışma hayatına adım attıklarında SGK dur diyecek. Neden dur diyecek? Artık sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışamazsın diyecek. O kişi diyecek ki neden çalışamıyorum, herkes çalışıyor. 1 Ekim 2008 sonrası girişliler için böyle bir sorun var."

'60 YAŞINDA EMELİLİK OLAYI BİTTİ' Karakaş, erken emeklilik uygulamalarının sona erdiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Artık öyle erken emeklilik olayı bitti. 58 yaşında kadınların emekliliği bitti. 60 yaşında emeklilik olayı bitti.

Bir düşünün bugün itibariyle 2026'da bir kişi memur olduğu zaman 25 yıl gerekiyor. Dolayısıyla 65 yaşından önce emekli olamayacak. Ben kadın memurum ya da ben girişimciyim, Bağ-kur'luyum. Kadınların erkeklere göre daha erken emekliliği vardı diye soracak. O da bitiyor. Neden bitiyor?

Çünkü kadın erkek ayrımı olmadan 2048 yılına kadar primini dolduranlar 65 yaşından emekli önce emekli olmaları mümkün olmayacak. Özetle bugünden itibaren çalışma hayatına giren ya da geçen yıl 2 yıl önce 3 yıl önce çalışma hayatına giren gençlerin dikkat etmesi gereken mesele şudur. Eğer ki girişleri geriye doğruysa SSK'li olarak çalışıyorsa 20 yıl prim gerekiyor."