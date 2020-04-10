Afganistan'da 5 banka çalışanı öldürüldü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde banka çalışanı 5 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi.

AA
10 Nisan 2020 Cuma, 09:57

Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, yaptığı açıklamada, Herat'a doğru hareket eden 5 banka çalışanının Ahmad Abad bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerce araçtan indirilerek kurşuna dizildiğini söyledi.

Banka çalışanlarının güvenlik güçlerine haber vermeden yola çıktığını ifade eden Farhad, saldırının arkasında Taliban'ın olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.


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