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Engin Polat'ın koruması Can Polat silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Engin Polat'ın koruması Can Polat silahlı saldırıda hayatını kaybetti

3.06.2026 15:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Engin Polat'ın koruması Can Polat silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda Polat ailesinin koruması olan Can Polat, silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden vurulan Can Polat, hastanede hayatını kaybetti.

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Kara para aklama davası sonrası tahliye olan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın kuzeni olan ve aynı zamanda korumalığını üstlenen Can Polat'ın silahlı saldırıya uğradığını duyurdu.

Çeşme'deki bir otelin önünde saldırıya uğrayan Can Polat, göğsünden vuruldu. Saldırının çocuklarıyla birlikte tatil yapan Polat ailesinin gözü önünde yaşandığı iddia edildi.

Can Polat'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilan Polat'ın gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunduğu görüldü.

Dilan Polat, "Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olur polis, ambulans gelsin. Ne olur bekliyoruz odada kaldık hepimiz" ifadelerini kullandı.,

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Polat, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Cihan Polat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Polis ekipleri, saldırının ardından araçla bölgeden uzaklaştığı değerlendirilen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

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