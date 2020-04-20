Afrika için korkutan uyarı

20 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00

Asya, Avrupa ve ardından Amerika’yı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgınının (Covid-19) bir sonraki merkez üssünün, dünyanın en yoksul kıtası Afrika olacağı kaygıları artıyor. Dünya çapında salgında can kaybı dün itibarıyla 164 bine, vaka sayısı ise 2 milyon 393’e yükseldi. Yaklaşık 614 bin kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Şu ana kadar hayatını kaybeden kişilerin yaklaşık 3’te 2’sinin, yani yaklaşık 100 binin Avrupa’dan olduğuna işaret ediliyor. Afrika genelinde ise Covid-19 vakaları 20 bini aşarken pandeminin kıtadaki seyrine ilişkin korkutucu senaryoya işaret eden bir açıklama geldi. BM Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA) tarafından hazırlanan raporda, Afrika’da 300 bini aşkın kişinin koronavirüsten ölebileceği belirtildi. 29 milyon kişinin de aşırı yoksulluğa sürükleneceği vurgulanan raporda, “Ortak refahımızı korumak ve inşa etmek amacıyla derhal bir sağlık ve sosyal güvenlik ağı oluşturulması için en az 100 milyar dolarlık kaynak gerekiyor” denildi.

Virüsün yayılmasının durdurulmaması halinde de kıtada bu yıl içinde 3.3 milyon insanın yaşamını yitirebileceği tahminine yer verildi. Raporda ayrıca, Afrikalıların yüzde 36’sının evlerinde kullanılabilir su olanağından yoksun olduğu, bin kişi başına sadece 1.8 hastane yatağı düştüğü kaydedildi. Kıtada çok sayda kişinin HIV/AIDS, tüberküloz ve yetersiz beslenme nedeniyle hastalığa karşı savunmasız olduğunun da belirtildiği raporda kent nüfusunun yüzde 56’sının virüsün kolayca yayılabileceği aşırı kalabalık gecekondu mahallelerinde yoğunlaştığı da ifade edildi. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin dün açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 2 bin civarında yeni vaka tespit edilirken virüsün bulaştığı kişi sayısı 20 bin 270 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1025’e yükseldi, 4 bin 700 kişi ise iyileşti.

RUSYA’DA VAKALARDA ARTIŞ

Salgının geç ulaştığı ülkelerden Rusya, dün vakalarda en büyük artışı yaşadı. Moskova, 24 saatte 6 bin 60 kişide daha Covid-19 görüldüğünü açıklarken ülke genelindeki vaka sayısı 42 bin 853’e yükseldi. Öte yandan, dün iki ayın en düşük vaka sayısının kaydedildiği Güney Kore, sosyal mesafe önlemlerini gevşetmeye hazırlanıyor.