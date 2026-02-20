Canlı yayında 'Erdoğan' paniği: Sunucular ne yapacağını şaşırdı!

Beyaz TV’de Evrim Keklikler ve Erhan Çelik’in sunumuyla ekranlara gelen canlı yayında, televizyon tarihine geçecek ilginç anlar yaşandı. Programın akışı devam ederken reji ekibinin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonla yayına bağlanacağı bilgisini vermesiyle stüdyoda bir anda hava değişti.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

"Cumhurbaşkanı hatta" anonsunu duyan Erhan Çelik ve Evrim Keklikler, beklemedik bu gelişme karşısında ne yapacaklarını şaşırdı. Deneyimli haberci Erhan Çelik ve partneri Keklikler’in bir anda duruşlarını düzeltip, büyük bir heyecanla hattaki sesi beklemeye başladığı anlar kameralara anbean yansıdı. İkilinin yaşadığı o kısa süreli telaş, ekran başındaki izleyicilerin de gözünden kaçmadı.

MUHAMMED NUR NAHYA SÜRPRİZİ

Hattaki ses konuşmaya başladığında, ses tonu ve hitabet tarzının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan benzerliği şaşkınlığı daha da artırdı. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Yayına bağlanan kişinin, sosyal medyada paylaştığı başarılı Erdoğan taklitleriyle milyonlarca izlenmeye ulaşan fenomen Muhammed Nur Nahya olduğu anlaşıldı.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNDE

Nahya’nın performansının gerçekçiliği karşısında bir süre şaşkınlık yaşayan Evrim Keklikler, karşısındakinin taklitçi olduğunu anlayınca rahat bir nefes aldı. Sunucuların "Cumhurbaşkanı bağlanıyor" sandıkları o anlardaki heyecanlı ve panik dolu halleri, sosyal medya platformlarında en çok paylaşılan ve yorumlanan videolar arasına girdi.