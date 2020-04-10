Ağaçlarını kestirmemek için direniyorlar
Muğla’nın Ula ilçesi Çıtlık Mahallesi, Taşkesiği mevkiinde, 30 hektar orman alanının endüstriyel plantasyon alanı olarak belirlenmesi ardından yöre halkı ve çevrecilerin direnişi sürüyor.
Günlerce eylem yapılmasına karşın geçen hafta durdurulan ağaç kesimi yeniden başladı. Direnişle ilgili “change. org” üzerinden başlattıkları kampanyada” kesimi ivedilikle durdurmanızı talep ediyoruz” denildi.
Muğla Çevre Platformu Eşsözcüsü Serdar Denktaş, direneceklerini belirterek “Salgın nedeniyle yurttaşlar olarak evlerimizde kalmamız gerekirken Çıtlık ormanlarında ağaç kesilmemesi için mücadele ediyoruz.
Üstelik salgının hızla yayıldığı günlerde ormandaki ağaçların kesilmesi için bir de ihale yapıldı ve kesim ekipleri keşif yaptı. Yetkililer salgını bahane, fırsatı şahane bulmuşlar” diye konuştu
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