Ağaoğlu: Lig tescil edilsin demedik

24 Nisan 2020 Cuma, 03:51

Trabzonspor Kulübü Başkan Ahmet Ağaoğlu sert bir çıkış yaptı. Ahmet Ağaoğlu, “Trabzonspor kulübünün hiçbir yöneticisi, 'Bu şartlarda ligler oynanmaz, ligler tescil edilsin.' demedi. 2 gün önce bir kulübün yöneticisi, 'Bu sene ligler yok sayılsın.' diyebiliyor. Bu söylenecek laf mı Allah aşkına?" dedi.

Ligin seyri ile ilgili konuşan Ağaoğlu şöyle konuştu:

“Lig tescil edilmesin mi, oynansın mı, play-off mu olsun, Antalya'da mı oynansın şeklinde sorular vardı. Biz de çıkıp rahatlıkla 'Ligler oynanmasın ve tescil edilsin.' diyebilirdik. Bunun kararını verecek olan devlettir. Biz de bu karara uyarız.”