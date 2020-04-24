Ağaoğlu: Lig tescil edilsin demedik
Trabzonspor Kulübü Başkan Ahmet Ağaoğlu sert bir çıkış yaptı.
Trabzonspor Kulübü Başkan Ahmet Ağaoğlu sert bir çıkış yaptı. Ahmet Ağaoğlu, “Trabzonspor kulübünün hiçbir yöneticisi, 'Bu şartlarda ligler oynanmaz, ligler tescil edilsin.' demedi. 2 gün önce bir kulübün yöneticisi, 'Bu sene ligler yok sayılsın.' diyebiliyor. Bu söylenecek laf mı Allah aşkına?" dedi.
Ligin seyri ile ilgili konuşan Ağaoğlu şöyle konuştu:
“Lig tescil edilmesin mi, oynansın mı, play-off mu olsun, Antalya'da mı oynansın şeklinde sorular vardı. Biz de çıkıp rahatlıkla 'Ligler oynanmasın ve tescil edilsin.' diyebilirdik. Bunun kararını verecek olan devlettir. Biz de bu karara uyarız.”
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