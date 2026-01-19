Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu gündeme getirmişti: ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan tutuklandı!

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü köşe yazısında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde olan usulsüzlüğü gündeme getirdi. Söz konusu yazıda Terkoğlu, olayı şu şekilde anlatmıştı:

“Serdal Güçtekin, 18 Mart Üniversitesi’nde 15 yıl müstahdem olarak çalışmıştı. Açıklanana göre; okul sekreterinin şifrelerini alarak görev yaptığı Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu’nun bilgi yönetim sistemine girdi. 2021’de, okulu kazanıp kayıt yaptırmayan bir öğrencinin kimlik bilgilerini kendisininkilerle değiştirip kayıt yaptı. İki yıl sonra pazarlama ve reklamcılık bölümünden mezun oldu. Bu kadar değil... Görevde yükselme sınavında bir kez daha sisteme girip puanını 100 yaptı. Ardından okulda mali işler koordinatörlüğü yapmaya başladı. Skandal; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) üniversitenin sistemlerini incelemesiyle ortaya çıkmıştı.”

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Serdal Güçtekin’in tutuklandığı bildirildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Bir takım medya organlarında ÇÖMÜ de usulsüz kadrolaşma vs iddialarına dair suç duyurusu evrakları uyarınca tarafımızca yürütülen soruşturma kapsamında;

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/814 soruşturma sayı dosyasından Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçundan ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan Çanakkale Sulh Ceza hâkimliğine sevki yapılan Serdal Güçtekin Çanakkale 2.Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/25 D.iş sayılı kararı ile TUTUKLANARAK cezaevine sevki yapılmıştır.”