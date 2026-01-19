Colani-Abdi görüşmesi bitti: ‘Olumsuz sonuçlandı’

Suriye'de yönetimi ele geçiren cihatçı HTŞ'nin lideri Colani, Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında, tam entegrasyonu öngören bir anlaşma imzalandığını duyurmuştu.

Colani yaptığı açıklamada "Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi. Mazlum Abdi ile planlanmış bir toplantımız vardı ancak hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi. SDG ile ilgili tüm sorunlar giderilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Suriye'de SDG ile Şam güçleri arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından Colani ve terör örgütü SDG’nin lideri Mazlum Abdi Şam'da bir araya geldi.

Rudaw'da yer alan habere göre, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD'nin başkanlık konseyi üyesi Foza Yusuf, "Mazlum Abdi ile Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında gerçekleşen ateşkes ve entegrasyon görüşmesinin olumsuz sonuçlandığını" söyledi.

Yusuf “Her yerde çatışmalar var. Ahmed Şara’nın dün aldığı kararların hiçbiri sahada uygulanmadı. Bize tam bir teslimiyet dayatılıyor. Biz de bunu asla kabul etmeyeceğiz” diye konuştu.