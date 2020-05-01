Ağırlaştırılmış müebbet istenen sanık tahliye edildi

01 Mayıs 2020 Cuma, 13:22

Öldürülen Necip Basmaz ve Gülsüm Yıldız

Kütahya’nın Altınbaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde 22 Temmuz 2019 tarihinde Selahattin Çakı, Ahmet Çakı, İbrahim Çakı ve Mehmet Çakı daha önceden tarla paylaşımı nedeniyle husumetli oldukları Necip Basmaz’ı, Gülsüm Yıldız’ı ve Ayşe Basmaz’ı silahla vurdu. Olay yerinde Necip Basmaz ve 2 aylık hamile olan Gülsüm Yıldız yaşamını yitirirken, Ayşe Batmaz ise ağır yaralandı. Daha sonra 4 sanık gözaltına alınarak tutuklandı. 16 Nisan günü Kütahya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanan sanık İbrahim Çakı, tutuklu kaldığı süre, dosyadaki mevcut delil durumu, yaşı ve koronavirüs kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak tahliye edildi. Diğer üç sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Diğer üç sanık ayrıca, ifadelerinde İbrahim Çakı’nın olmadığını iddia ederken, görgü tanıkları ise İbrahim’in olay yerinde olduğunu söyledi.

‘CAN GÜVENLİĞİM YOK’

Öldürülen Gülsüm Yıldız’ın ablası Şerife Ertuğrul Cumhuriyet’e konuştu. Ertuğrul, “Selahattin Çakı, İbrahim Çakı, Ahmet Çakı ve Mehmet Çakı, amcam Necip Basmaz’a saldırı düzenliyorlar. Amcamın üzerinde silah yok, arkasından defalarca vuruyorlar. O sırada 2 aylık hamile olan kız kardeşim Gülsüm’e ve anneme ateş ediliyor. Kurşun annemin kafasına geliyor. Gülsüm’ün bedeninde ise 100’den fazla saçma olduğu için oracıkta ölüyor. Annem yaşıyor ancak konuşamıyor, fiziksel aktivelerini yerine getiremiyor” diye konuştu.

Ertuğrul, can güvenliğinin olmadığının altını çizerek sözlerine devam etti:

“Bu adam 10 ay bile yatmadan çıktı. Biz bunları yaşarken o adamların dışarı çıkmış elini kolunu sallayıp çocukları ve torunlarıyla vakit geçiriyor. Katillere ödül gibi ceza. Bu adam beni ve çocuklarımı öldürecek. Şu anda bizim hiçbir can güvenliğimiz yok. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Covid 19 vakası nedeniyle çıkartılan İbrahim Çakı’nın hüküm giymemiş bir zanlı olarak dışarıda dolaşması doğru değil.”