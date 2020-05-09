Akdeniz'de 4,3 şiddetinde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre Akdeniz'de 4,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2020 Cumartesi, 03:26

Saat 02:36'da Girit Adası açıklarında gerçekleşen deprem yerin 3,7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu.


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