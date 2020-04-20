'AKP logolu' yardım paketi dağıttılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, AKP logosu basılmış kutularla dağıtılan yardımların videosunu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
20 Nisan 2020 Pazartesi, 22:38

Tuncay Özkan sosyal medya hesabından AKP'lilerin vatandaşlara AKP logosu basılmış kutularla yaptığı yardımın  görüntülerini paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Özkan,  "Şov yapanları arıyorsan başını gömdüğünden kumdan çıkar partine bak!" ifadelerini kullandı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:


Video Haberler