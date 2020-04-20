'AKP logolu' yardım paketi dağıttılar
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, AKP logosu basılmış kutularla dağıtılan yardımların videosunu paylaştı.
Tuncay Özkan sosyal medya hesabından AKP'lilerin vatandaşlara AKP logosu basılmış kutularla yaptığı yardımın görüntülerini paylaştı.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Özkan, "Şov yapanları arıyorsan başını gömdüğünden kumdan çıkar partine bak!" ifadelerini kullandı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Video Haberler
- İstanbul’da bu sabah: İşe gidenler yollardaydı
- Drone kamerasından sessiz İstanbul görüntüleri
- Pistteyken 'yanlışlıkla' roket ateşledi: 4 ölü
- Tunç Soyer'den İzmirlilere duygusal sesleniş
- Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler! Polis böyle dövdü
- Tuvalet kağıdı çalan adam böyle yakalandı
- Eşine saç boyası yapan adamın imtihanı kamerada
- Polise 'koronavirüslü' saldırı
- AKP'liler standda maske dağıttılar...
- İmamoğlu 153'ten böyle seslendi: Birlikte atlatacağız!