AKP ve MHP’den sağlık çalışanları için yeni ‘Şiddet’ teklifi

09 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Teklif, sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlarda cezaları yarı oranında artırıyor. AKP ve MHP, “Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi”ni TBMM Başkanlığı’na sundu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI ŞİDDET UYGULAYANLARIN CEZALARI ARTIRILIYOR

3 maddeden oluşan teklife göre sağlık çalışanlarına karşı “kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçunu” işleyen kişilerin cezaları yarı oranda artırılıyor.

Buna göre 10 yıl hapis cezasına mahkûm olan bir kişinin cezası 15 yıla çıkarılıyor. Bu arada, AKP milletvekilleri, deprem ve salgın gibi hallerde üniversitelerde uzun süre eğitim yapılamaması durumunda yaz tatilinde telafi eğitimi yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.