AKP’de ‘cinsel istismar’ bilmecesi

26 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, infaz paketiyle ilgili olarak AKP heyetinin muhalefet partileriyle yaptığı görüşmeleri değerlendirmek üzere Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, grup ve parti yöneticileriyle telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Toplantıda, adam öldürme, cinsel istismar, terör ve örgütlü suçların kapsam dışında bırakılması yönünde karar alınırken, uyuşturucuyla ilgili yeniden bir değerlendirme yapılması benimsendi. Cinsel istismarla ilgili olarak yalnızca erken yaşta evliliklerle ilgili muhalefetin destek vermesi durumunda bir düzenleme yapılması eğilimi dile getirildi.

AKP’DEN FARKLI SÖYLEM

Muhalefet partilerine “cinsel istismar”ın da infaz oranının dörtte üçten üçte ikiye düşürülerek indirim kapsamına alınması yönünde teklif metni sunan AKP yönetiminin, Cumhurbaşkan Erdoğan ile yapılan toplantının ardından farklı bir söylem kullanması dikkat çekti. Bir parti yöneticisi, “Cumhurbaşkanımız baştan beri cinsel istismar suçunun asla kapsama alınamayacağını defalarca dile getirdi. Bizim de parti olarak böyle bir düşüncemiz hiç olmadı. Adam öldürme, cinsel suçlar, terör ve örgütlü suçlar olmak üzere 4 suç kapsam dışında kalacak. Toplantıda bu teyit edildi” diye konuştu.

TUTUKLU GAZETECİLER DE GÜNDEME GELDİ

Toplantıda, CHP’nin tutuklu gazetecilere ilişkin önerisi de değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu konuda 1. yargı paketinde düzenleme yapıldığı ve “düşünce açıklaması suç değildir” hükmünün getirildiğini belirterek, başka bir düzenlemeye gerek olmadığını söylediği öğrenildi. AKP yönetiminin kamuoyundaki tartışmalar ve tepkiler üzerine paket üzerinde biraz daha çalışacağı, Adalet Bakanlığı’nın etki analizi yapacağı ve son değerlendirmelerden sonra kesin bir karar vereceği belirtiliyor.