Tapuda yeni ödeme sistemi yolda: Zorunlu uygulama için tarih belli oldu!

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, taşınmaz satışlarında ödemeler çoğu zaman alıcı ve satıcı arasında doğrudan gerçekleştiriliyor. Bu durum kayıtdışı işlemlerin artmasına yol açarken, taraflar açısından dolandırıcılık ve sahtecilik risklerini de beraberinde getiriyor.

Mevcut uygulamada yüksek tutarlı nakit taşınması gerekebiliyor. Bu da hırsızlık gibi güvenlik risklerini artırıyor ve taraflar için ek mağduriyetler doğurabiliyor.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ TAŞINMAZ SATIŞLARINA GENİŞLETİLİYOR

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik risklerine maruz kalmaması, kayıtdışılığın azaltılması ve para transferinin güvenli şekilde yapılabilmesi amacıyla yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi’nin taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Bu amaçla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişiklik çalışması gerçekleştirildi. Yapılan düzenleme ile taşınmaz satış süreçlerinde ödeme yöntemlerine ilişkin yeni bir sistem öngörülüyor.

1 MAYIS 2026’DA UYGULAMAYA GEÇMESİ HEDEFLENİYOR

Hazırlanan değişiklikle birlikte, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin nakit, havale veya elektronik fon transferi yoluyla yapılması halinde, satış bedelinin taşınmaz mülkiyetiyle eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan sistem üzerinden gerçekleştirilmesi gerekecek.

Söz konusu yönetmelik değişikliği taslağı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinin görüşüne sunuldu. Gelen değerlendirmeler doğrultusunda taslağa nihai şeklinin verilmesi hedefleniyor.