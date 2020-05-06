AKP'de 'rüşvet' kavgası! Toplantıyı terk etti

Antalya'nın Serik ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Enver Aputkan, AKP ve MHP milletvekilleriyle yapılan ve bakanların da katıldığı toplantıda yaşanan "500 bin liralık rüşvet" kavgasını açıkladı. Bir önceki başkan Ramazan Çalık'ın bir iş yerinden 500 bin TL aldığını ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu olayı bilmesine rağmen "sessiz kalmakla" suçlayan Aputkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müfettiş göndermesini istedi.



BAKANLARA “ÜZERİNE GİTMİYORSANIZ YAZIKLAR OLSUN” DEDİ

Olay Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı M. Nuri Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AKP ve MHP milletvekilleri AKP ve MHP belediye başkanları, AKP ve MHP il, ilçe başkanlarının da olduğu toplantıda yaşandı.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan ve AKP Milletvekili Kemal Çelik tarafından gündeme getirilen, günübirlik alanlarla ilgili Turizm Bakanı Ersoy’un konuşmasının bir yerinde, Serik Belediyesi tarafından günübirlik alanda bulunan işletme sahibinden 500 bin TL para alındığını belirtmesi üzerine söz aldığını açıkladı. Aputkan, o anları şöyle detaylandırdı:

"13 aylık belediye başkanıyım, diye söze başlayınca Dışişleri Bakanı, ‘Başkan olay sizinle ilgili değil daha önceki döneme ait bir olaydır’ dedi. Turizm Bakanı da aynı şekilde ‘daha önceki döneme ait’ dedi. Ben de Turizm Bakanı'na; ‘Devlet Bakanı olarak bunu biliyor da üzerine gitmiyorsanız yazıklar olsun’ dedim ve toplantıdan ayrıldım."

Aputkan, sosyal medya hesabından kamuoyuna yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Bugün saat 14.00'da Antalyamız ve ilçelerine yapılacak yatırımlar ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı M. Nuri Ersoy, Antalya Valimiz Sayın Münir Karaloğlu, AK Parti ve MHP milletvekillerimiz AK Parti ve MHP belediye başkanlarımız, AK Parti ve MHP il/ilçe başkanlarımız ve kurum müdürlerimizin katılımıyla telekonferans yapılmıştır.

Toplantı sırasında MHP Milletvekili sayın Abdurrahman Başkan ve AK Parti Milletvekili sayın Kemal Çelik tarafından gündeme getirilen, benim de söz alarak açıklamalarda bulunduğum Günübirlik Alanlarla ilgili, Turizm Bakanı konuşmasının bir yerinde, Serik Belediyesi tarafından Günübirlik Alanda bulunan işletme sahibinden 500.000 lira para alındığını belirtmesi üzerine, ben söz alarak 13 aylık belediye başkanıyım diye söze başlayınca Dışişleri Bakanı, 'Başkan olay sizinle ilgili değil daha önceki döneme ait bir olaydır' dedi.

Turizm Bakanı da aynı şekilde daha önceki döneme ait dedi. Ben de Turizm Bakanı'na 'Devlet Bakanı olarak bunu biliyor da üzerine gitmiyorsanız yazıklar olsun' dedim ve toplantıdan ayrıldım.

60 civarında kişinin katıldığı bu toplantıda geçen 500.000 lira para alınma olayı ile ilgili 2 Bakan'dan, sayın milletvekillerimizden ve 2 il başkanımızdan gerekli açıklamaların yapılmasını istiyorum. Bu 500.000 lira konusuyla ilgili sayın İçişleri Bakanımızdan soruşturma yapılması için müffettiş talebinde bulunacağım.

Kamuoyuna saygılarımla."

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Burada rüşvet ve peşkeş durumu var. Kadriye ve Belek Mahallelerinde halkın faydalandığı iki alan var. Daha önce bu alanlar Turizm Bakanlığı’ndan belediyeye kiralanmıştı. Belediyenin elinden bu araziler alınıp ve otel olarak tahsis ediliyor. Buradaki alanın hemen yanından Turizm Bakanı’nın oteli Var. Bu alanların genişleme alanı olarak kullanılacağı tahmin ediliyor. Ayrıca yine aynı alanda Antalyaspor Başkanı’nın da oteli bulunuyor. Bu otel ise daha önceden alana kayma yapmış."

RAMAZAN ÇALIK: “BU TİP AÇIKLAMALAR MAALESEF SEVİYESİZLİK”

500 bin TL aldığı iddia edilen Serik Belediyesi’nin önceki dönem AKP’li Başkanı Ramazan Çalık ANKA’ya konuştu. Çalık, “Böyle bir şey mümkün değil. Bu tip açıklamalar maalesef seviyesizlik” dedi. Çalık, Belediyesi Başkanının "konunun toplantıda gündeme geldiği ve Dışişleri Bakanı ve Turizm Bakanı’nın da alınan paranın bir önceki dönemde tahsil edildiği" yönündeki açıklamasına ise, “Belediye başkanlığım süresince paraya el değdirmedim. Arkadaşlar bir yardım aldıysa da bunu üç kişi imzalı hale alır. Biz milletimizi bilen bir insanız. Kesinlikle böyle bir şey olamaz. Bizim kimseden usülsüz yersiz para almamız mümkün değil” karşılığını verdi.