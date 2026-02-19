İstanbul'da şoke eden olay... Sabah uyandığında dişleri yoktu: Gerçek 'röntgen'de çıktı!

İstanbul’da yaşayan 45 yaşındaki bir kadın, sabah uyandığında üst arka bölgedeki üçlü kaplama dişlerinin ağzında olmadığını fark etti.

Önce dişlerini yutmuş olabileceğini düşünen kadın, internetten araştırma yaptıktan sonra hastaneye başvurdu. Ancak yapılan tetkikler, nadir görülen bir tabloyu ortaya koydu.

DİŞLERİ AKCİĞERİNE KAÇMIŞ!

Hastanede çekilen akciğer röntgeninde, üç dişten oluşan kaplama köprüsünün solunum yoluyla akciğere kaçtığı belirlendi.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Levent Alpay, görüntülerde kaplama dişin aspire edildiğini tespit ettiklerini ve hastayı acilen yatırarak müdahale ettiklerini söyledi.

TRT Haber'e konuşan Prof. Dr. Alpay, şu açıklamalarda bulundu:

"Çekilen akciğer filminde kaplama dişin üç dişten oluşan kısmının aspire edildiğini görerek hastamızı hemen yatırdık. Sabah uyandığında dişlerinin ağzında olmadığını gören hasta, “Acaba yuttum mu?” diye düşündü. Genelde bu tür durumlarda yutma söz konusu olur. Oldukça nadir rastlanan bir durumdur. Bu tür vakaları genelde çocukluk çağında görürüz; erişkinlerde ise nadir görülür. Nefes borusunu tıkayabilir, hastanın hayatını tehdit edecek ciddi problemler oluşturabilir. Bu nedenle hastalara acil müdahale gerekir."

"DİŞ HEKİMİ KONTROLLERİ ZAMANDA YAPILMALI"

Alpay, kaplama dişi olanlara da önemli uyarılarda bulundu:

"Bazen bu kaplamalar gevşer, telleri kırılabilir. Bu durumda aspirasyon ya da mideye kaçma riski artar. Bu yüzden kaplama dişi olanların diş hekimi kontrollerini zamanında yaptırmaları öneriliyor."