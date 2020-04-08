AKP'den yükseköğretime ilişkin kanun teklifi
AKP, salgın ve afet durumlarında üniversitelerde uzun süre eğitime ara verilmesi durumunda yaz döneminde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi sundu.
AKP, koronavirüs önlemleri kapsamında hazırladığı Yükseköğretim Kanunu'da değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.Teklif ile salgın nedeniyle eğitime verilen aranın yaz tatilinde telafi edilmesi amaçlanıyor.
Teklifle ayrıca, Ankara ve Kocaeli illerinde yeni vakıf üniversiteleri kuruluyor. Teklife göre, rehberlik öğretmenleri lise son sınıfta okuyan ve mezun olan öğrencilere üniversite tercihlerinde yardımcı olmak için yaz döneminde görev yapacak.
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