AKP'li başkandan hijyen kurallarını alt üst eden denetleme

18 Mart 2020 Çarşamba, 21:46

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve İlçe Tarım Müdürü Mehmet Örnek, faaliyetlerine devam eden lokanta ve restoranlarda hijyen kurallarıyla ilgili incelemede buldu. Denetleme sırasında Belediye Başkanı, İlçe Tarım Müdürü ve beraberindeki kişilerin, koronavirüs salgınına karşı uyulması gereken hijyen kurallarına uymaması dikkat çekti.

DENETLENEN TEMİZ, DENETLEYEN ÖNLEMSİZ

İşletme sahipleri ile çalışanların maske ve eldiven taktıkları, denetleyenlerin ise hehangi bir önlem almadıkları görüldü. Kaplan ve beraberindeki heyetin eldiven ve maske takmamamaları, işletmelerdeki tezgahlara çıplak elle dokunmaları dikkat çekti. Denetleme sırasında 1.5 metre mesafe kuralına da uyulmadı. İşletme sahipleriyle yakın temas kuruldu.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, denetleme sırasında, uyulması gereken kuralları saymayı da ihmal etmedi. Kaplan, "Temel ihtiyacımız olan gıda sektörünün özellikle daha dikkatli olması gerekiyor. Önlemlerin en yüksek düzeyde tutulması gerekiyor. Müşteriler arası mesafe 1.5 metreden az olmamalı eldiven, bone ve maskelerimizi muhakkak takmalıyız" ifadelerini kullandı.