AKP’li belediye işçinin mesafesini unuttu!
Dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede sık sık “sosyal mesafe” ve “çalışanların güvenliği” hatırlatılırken, AKP’li Afyonkarahisar Belediyesi’nin tüm bunları unuttuğu görüldü. AKP’li belediyenin koruma kanalını, işçilere hiçbir önlem almadan temizlettirdiği öğrenildi.
Dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede sık sık “sosyal mesafe” ve “çalışanların güvenliği” hatırlatılırken, AKP’li Afyonkarahisar Belediyesi’nin tüm bunları unuttuğu görüldü. AKP’li belediyenin koruma kanalını, işçilere hiçbir önlem almadan temizlettirdiği öğrenildi.
Afyonkarahisar Belediyesi’nin hesabından “Taşkın koruma kanalları temizleniyor” başlığıyla yayımlanan görüntülerde, belediye bağlı çalışan işçilerin hiçbir önlem almadan kirli kanala girerek kanalı temizledikleri görüldü.
CHP Afkonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, işçilerin fotoğrafını sosyal medya hesabı Twitter’den paylaşarak şunları dedi:
“Korona salgınının olduğu bugünlerde Afyonkarahisar Belediyesi bir iş makinesiyle temizlenecek olan yere, belediyedeki asgari ücretli işçiyi soktu. Ölürse gariban ölsün diye hareket eden, kendileri maskelerini takıp sosyal mesafelerini koruyan canı tatlı beyefendilere yazıklar olsun.”
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