AKP'li belediyeden tepki çeken 19 Mayıs paylaşımı

05 Mayıs 2020 Salı, 20:36

CHP Şahinbey Belediye Meclis üyesi Uğur Kalkan, 19 Mayıs dolayısıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına tepki gösterdi.

Belediyenin Twitter'daki paylaşımında Atatürk isminin yer almayışına tepki gösteren Kalkan, o paylaşımla ilgili şunları söyledi:

"19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı değil,19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı.Sayın @FatmaSahin bence birileri bu tarz konularla sizi ve belediyeyi sürekli gündem yapmaya çalışıyor. Bizler belediyenin bu tarz konularla gündeme gelmesinden VALLAHİ YORULDUK!!!"

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Tepki çeken paylaşımın ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada bahsi geçen çalışma paylaşılırken "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' ifadesi eksik yazılmıştır" dendi.

Belediyeden yapılan açıklama şu şekilde: